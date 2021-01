DIC legt für das Goldene Haus 176 Mio. auf den Tisch

DIC erzielt in 2020 ein Rekord-Transaktionsvolumen von rund 2,5 Mrd. Euro. Durch einen fulminanten Endspurt wurden die Ziele deutlich übertroffen. Der Schlusspunkt wurde 2020 mit dem Kauf des „Goldenen Hauses“ für 176 Mio. Euro gesetzt. Mit dem Ankauf des Logistikparks ILP im neuen Jahr schlägt der Investmentmanager aber auch direkt für 2021 einen dynamischen Kurs ein.

.