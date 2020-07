Die DIC Asset AG hat insgesamt mehr als 12.500 m² im Büroensemble „Wacker Hof“ in Düsseldorf-Lierenfeld vermietet. Im Rahmen von Flächenoptimierungen suchten zwei Einrichtungen der Öffentlichen Hand neue Standorte in Düsseldorf und können diese nun beziehen. Die Liegenschaft in der Erkrather Straße 377-389 mit insgesamt rund 25.000 m² Mietfläche ist…

Fotos: Aengevelt



