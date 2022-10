DIC Asset verlängert mit Bestandsmietern über 33.500 m²

Die DIC Asset AG hat zwei Mietverträge mit Bestandsmietern in Achim bei Bremen sowie im thüringischen Saalfeld über insgesamt 33.500 m² vorzeitig verlängert.

Zum einen hat die DIC den Mietvertrag mit dem Bestandsmieter, der Mercedes Benz AG, über rund 26.500 m² Hallenfläche in einem Logistikzentrum in Achim bis 2025 verlängert. Der Autohersteller hat die Einheit mit sehr guter Anbindung an die Autobahn A27 bereits im Jahr 2017 angemietet [wir berichteten]. Mieter der restlichen Hallenfläche von rund 15.000 m² ist die Coca-Cola GmbH. Das im Jahr 2017 errichtete Logistikzentrum in der Käthe-Kruse-Straße 2 ist nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert und gehört zum Portfolio des offenen Immobilien-Spezial-AIF „RLI Logistics Fund – Germany I“.



Zum anderen hat die DIC den Mietvertrag mit dem Single-Tenant Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di in einer Büroimmobilie in Saalfeld mit der Adresse Auf den Rödern 94 bis 2027 verlängert. Die Gewerkschaft nutzt die rund 7.000 m² als eines von insgesamt neun Schulungs- und Bildungszentren in Deutschland. Im Zuge der Vertragsverlängerung hat die DIC gemeinsam mit Ver.di in der Immobilie im Eigenbestand energetische Umbaumaßnahmen beschlossen, wie die Modernisierung der Heizung und die Umstellung der gesamten Objektinnenbeleuchtung auf das ressourcenschonende Leuchtmittel LED.



„Die Nachfrage nach Büro- und Logistikflächen an etablierten Standorten ist weiterhin groß. Die Entscheidung unserer Bestandsmieter zur frühzeitigen Mietvertragsverlängerung ist ein erneuter Vertrauensbeweis in die DIC und ein Beleg dafür, dass unsere Mieter sich in unseren Flächen wohlfühlen und uns als zuverlässigen und kreativen Partner schätzen. Durch die nachhaltigen Umbaumaßnahmen im Bürogebäude in Saalfeld sichern wir zudem Werte für unsere Stakeholder und unsere Umwelt“, kommentiert Christian Fritzsche, Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH, einer Tochtergesellschaft der DIC.