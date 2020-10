DIC Asset verkauft in Berlin und Düsseldorf für rund 108 Mio. Euro

Die DIC Asset AG hat zwei nicht-strategische Immobilien aus dem Commercial Portfolio veräußert. Es handelt sich um ein Multi-Tenant-Objekt mit mehreren Gebäudeabschnitten in der Landsberger Straße 225-241, 245-249, 252-255 und 261-262 in Berlin-Mahlsdorf sowie eine Hotelimmobilie in der Münsterstraße 304-306 in Düsseldorf. Der Besitz-, Nutzen- und Lasten-Übergang ist Mitte bis Ende des vierten Quartals 2020 geplant.

Das Objekt in Berlin verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 40.000 m², das Objekt in Düsseldorf über 22.300 m². Die beiden Immobilien, die an unterschiedliche Käufer gingen, haben zusammen einen Verkaufspreis von rund 108 Mio. Euro erzielt, der rund 20 % über den zuletzt ermittelten Marktwerten liegt. Der Verkaufsgewinn aus den beiden Transaktionen liegt bei rund 34 Mio. Euro, der Cash-Flow beläuft sich auf rund 60 Mio. Euro (Angaben jeweils vor Steuern).



Mit dem kumulierten Verkaufsvolumen in Höhe von rund 120 Mio. Euro im Jahr 2020 wurde das Verkaufsziel des Commercial Portfolios erfüllt.