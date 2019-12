Die DIC Asset AG hat sich von zwei Büroobjekten, die sich seit 2007 in ihrem Commercial Portfolio befinden, getrennt. Es handelt sich um die beiden Verwaltungsobjekte in der Hansastraße 15 und Königsberger Allee 28, in denen die Deutsche Bahn ansässig ist. Für die beiden Objekte mit einer Gesam

[…]