DIC Asset veräußert „Kaufhof Chemnitz“ an Krieger

Die DIC Asset AG hat zum Jahresende das Objekt „Kaufhof Chemnitz“ zu einem nicht näher genannten Preis an die Krieger Gruppe veräußert. Mit dem Verkauf am 30. Dezember 2022 erreicht die DIC gerade so die geplante Jahresrange von 400 bis 500 Mio. Euro für beurkundete Verkäufe aus dem Eigenbestand erreicht.

Der Kaufhof Chemnitz verfügt über eine Gesamtfläche von 26.900 m² und befindet sich mit der Adresse Am Rathaus 1 in zentraler Innenstadtlage. Die DIC Asset hatte das Objekt zusammen mit dem Kaufhof-Standort in Bremen im Jahr 2011 von einem Joint Venture aus Area Property Partners und Rida Development erworben [wir berichteten]. Während in Bremen mittlerweile Saturn und Edeka in dem Objekt in der Papenstraße 5 ansässig sind [wir berichteten], ist die Immobilie in der sächsischen Großstadt weiterhin als „Galeria Chemnitz“ geöffnet. DIC Asset hatte den Mietvertrag im Juli 2020 mit einer Laufzeit auf über 13 Jahre erneuert [wir berichteten]. Wie die lokale Tageszeitung Freie Presse kurz vor Weihnachten jedoch berichtete, ist die Zukunft des Kaufhauses ungewiss, da weitere Schließungen von Kaufhof-Warenhäusern drohen. Mit dem Exit hat DIC dennoch einen attraktiven Gewinn erzielt.



„Wie angekündigt haben wir trotz des schwierigen Marktumfelds unsere Transaktionsziele für das abgelaufene Jahr weitgehend erreicht. Durch die Verkäufe aus unserem Eigenbestand treiben wir die weitere Fokussierung auf die Asset-Klassen Büro und Logistik weiter voran und machen zudem Fortschritte bei der geplanten Reduzierung der Nettofinanzschulden“, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC.



Zuvor wurde im Dezember bereits der Verkauf eines Portfolios von Einzelhandelsobjekten der Tochtergesellschaft VIB Vermögen AG an einen neuen offenen Immobilienspezialfonds beurkundet [wir berichteten].



DIC hatte im Rahmen einer Prognoseanpassung im November 2022 angekündigt, im Gesamtjahr 2022 insgesamt 2,3 Mrd. Euro für den Eigenbestand (Commercial Portfolio) zu erwerben (durch die mehrheitliche Übernahme von VIB erreicht). Außerdem waren Ankäufe in Höhe von 650 bis 700 Mio. Euro im Drittgeschäft (Institutional Business) geplant (erreicht wurden mehr als 600 Mio. Euro). Das Verkaufsziel für den Eigenbestand lag bei 400 bis 500 Mio. Euro (erreicht wurden rund 400 Mio. Euro). Für das Institutional Business wurden keine Verkäufe geplant.