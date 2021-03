DIC Asset trennt sich von Luxushotel „Villa Kennedy“

Das Unternehmen verkauft das Luxushotel nach einer Haltedauer von sechs Jahren. Das vom Tochterunternehmen GEG German Estate Group GmbH im Jahr 2015 erworbene und bis dato gemanagte Objekt wechselt nun in den Besitz von Conren Land.

Die DIC Asset AG trennt sich von der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten „Villa Kennedy“. Neuer Eigentümer des Hotels an der Kennedyallee 70 ist Conren Land. Der Verkaufspreis lag im oberen zweistelligen Millionenbereich. Bisher betreute die GEG German Estate Group GmbH die Immobilie im Rahmen eines Individualmandats für das Drittgeschäft für institutionelle Investoren. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie plant die DIC Asset AG sich nun zukünftig vor allem auf die stark nachgefragten Assetklassen Büro und Logistik konzentrieren.



Die Villa Kennedy wurde 1901 erbaut und im Jahr 2006 umfangreich erweitert. Das Hotel verfügt über eine Gesamtmietfläche von nahezu 20.000 m² und 126 Tiefgaragenstellplätze. Das Fünf-Sterne-Haus wird von der Luxushotelkette Rocco Forte betrieben und steht auf einem 19.250 m² großen Grundstück. Zum Anwesen gehören zudem 610 m² Büro- sowie 110 m² Lagerflächen. in Teil des Gebäudeensembles, in dem sich unter anderem der Empfang des Hotels befindet, die Villa Speyer, ist denkmalgeschützt und nach dem Bankier Eduard Beit von Speyer benannt.



Die Off-Market-Transaktion wurde von Colliers International vermittelt. Der Käufer wurde bei der Due-Diligence-Prüfung von Hotour Hotel Consulting und CBRE beraten und rechtlich von der Kanzlei FPS begleitet. Der DIC Asset AG stand Hogan Lovells zur Seite.



Der Ankauf erfolgte unter Einbeziehung und mit Unterstützung der DPF AG, die auf Entwicklung und den Betrieb von Premium-Seniorenresidenzen spezialisiert ist. Für den Fall, dass der Hotelmarkt durch die COVID-19-Pandemie auch mittelfristig in einem schwierigen Fahrwasser bleibt, hat Conren Land die Drittverwendungsmöglichkeit für gehobenes Seniorenwohnen durch die DPF AG bzw. ihre Tertianum-Gruppe prüfen lassen.