DIC Asset schließt Kauf der GEG RE ab

Die DIC Asset AG hat mit Vertrag vom 5. Juni 2019 die GEG German Estate Group planmäßig für 225 Mio. Euro erworben [wir berichteten]. Dies teilte das Unternehmen gestern mit. Mit dem Erwerb des Palazzo Fiorentino in Frankfurt-Sachsenhausen [wir berichteten] und der Fashion Mall Munich in der Parkstadt Schwabing in München [wir berichteten] im Volumen von 140 Mio. Euro hat die GEG ihr Portfolio an Gebäuden in zentraler Lage in den vergangenen Tagen weiter ausgebaut.

.

"Mit dem Closing haben wir einen wichtigen weiteren Meilenstein in der strategischen Aufstellung unseres Unternehmens getan und werden die Umsetzung des Zusammenschlusses zügig vorantreiben. Der Erwerb zweier weiterer Premium-Immobilien in den vergangenen Tagen ist ein erfreulicher nächster Schritt zum werthaltigen Ausbau unserer Assets under Management (AuM)“, sagt Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC.



Den Palazzo Fiorentino mit knapp 11.000 m² Büromietflächen und 102 Tiefgaragenplätzen hat die GEG Ende Juni im Rahmen eines Bieterwettbewerbs erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 50 Mio. Euro. Die GEG hat das Objekt für den Manage-to-Core-Fonds „GEG Deutschland Value I“ erworben. Die Büroflächen des Objekts sind vollständig an das Bankhaus Metzler vermietet.



Nahezu parallel dazu hat die GEG in München in der Parkstadt Schwabing die Fashion Mall Munich im Rahmen einer off-market-Transaktion erworben. Das vollvermietete Objekt verfügt über rund 17.000 m² Gesamtmietfläche und rund 340 Parkplätze. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Transaktion liegt bei rund 90 Mio. Euro.