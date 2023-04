DIC Asset schließt Aktiendividende 2023 erfolgreich ab

Die DIC Asset AG hat zum sechsten Mal erfolgreich eine Aktiendividende für ihre Aktionäre angeboten. Bei der Dividende für das Geschäftsjahr 2022 bestand wie in den Vorjahren die Möglichkeit, die Ausschüttung entweder ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten.

.

Die Annahmequote lag bei 6,06% (Vorjahr: 40,54%), sodass voraussichtlich am 4. Mai 2022 insgesamt 413.144 neue Aktien die Depots der teilnehmenden Aktionäre gebucht und für den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Gesamtzahl ausstehender Aktien der DIC beläuft sich nach der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister am 26. April 2023 auf 83.565.510 (Erhöhung um rund 0,5%). Die Bruttoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien belaufen sich auf rund 2,7 Mio. Euro und stärken das Eigenkapital der DIC.



Am 30. März 2023 wurde die Dividende in Höhe von 0,75 Euro für das Geschäftsjahr 2022 erneut mit der Wahlmöglichkeit Aktiendividende beschlossen [wir berichteten]. Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten wird am 2. Mai 2023 ein Betrag in Höhe von 0,21 Euro je Aktie unabhängig von der Entscheidung für Bar- oder Aktiendividende in bar ausgeschüttet. Am selben Tag erfolgt zudem ggf. noch ein Restausgleich aus der Umwandlung in Aktien in bar. Insgesamt wurden rund 5,0 Mio. anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,54 Euro je Aktie in neue Aktien des Unternehmens getauscht. Der Bezugspreis für die neuen Aktien lag bei 6,588 Euro und das Bezugsverhältnis bei 12,2 zu 1.