DIC Asset passt Prognose an

Die DIC Asset AG hat mit Blick auf die aktuelle Lage zur Covid-19-Pandemie und der zu erwartenden Auswirkungen auf die erwarteten Mieteinnahmen und Managementerträge ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2020 angepasst. Der FFO wird auf 94 bis 96 Mio. Euro angepasst, während das Investestmentunternehmen an der Dividende in Höhe von von 0,66 Euro Cent je Aktie aber festhält. „Unsere heutige Liquiditäts- und Ertragskraft festigt uns in der Erwartung, dass wir mit der operativen Stärke unseres Geschäftsmodells und einer Prognose auf dem hohen Niveau von 2019 sehr gut positioniert sind und mittelfristig weiter wachsen werden“, so Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG

.

Angesichts der zu erwartenden Auswirkungen erwartet die Gesellschaft nun mehr einen FFO zwischen 94 bis 96 Mio. Euro und damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres 2019 (95,0 Mio. Euro) zu erwirtschaften. Dazu beitragen sollen erwartete Bruttomieteinnahmen in Höhe von 94 - 98 Mio. Euro (zuvor: 102 - 104 Mio. Euro), Immobilienmanagementerträge von 80 - 90 Mio. Euro (zuvor: 85 - 95 Mio. Euro) und Ankäufe von insgesamt 700 Mio. Euro bis 1,1 Mrd. Euro, davon 200 bis 300 Mio. Euro für das Commercial Portfolio (zuvor: 500 - 600 Mio. Euro) und für das Institutional Business von 500 Mio. Euro bis 800 Mio. Euro (zuvor: 1,1 - 1,3 Mrd. Euro). Die geplanten Verkäufe im Umfang von 400 Mio. Euro bleiben unverändert, davon im Commercial Portfolio rund 100 Mio. Euro und im Institutional Business rund 300 Mio. Euro.



Aufgrund ihrer Ertragsstärke will DIC an dem Dividendenvorschlag und der Dividendenpolitik der letzten Jahre festhalten und wird der Hauptversammlung weiterhin eine Dividendenausschüttung von 0,66 Euro Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen, mit der Möglichkeit die Dividende auch in Form neuer Aktien zu beziehen. Die ordentliche Hauptversammlung findet voraussichtlich im 2. Halbjahr 2020 statt.