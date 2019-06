DIC Asset kauft GEG für 225 Mio. Euro

Das SDax-Unternehmen DIC Asset kauft für 225 Millionen Euro die GEG German Estate Group und erhöht damit ihr verwaltetes Vermögen auf sieben Milliarden Euro. „Die GEG ergänzt unser Geschäftsmodell in hervorragender Weise und beschleunigt das geplante Wachstum im institutionellen Fondsgeschäft deutlich. Wir stärken unsere Investorenbasis erheblich und erweitern das Spektrum von Investmentprodukten für unsere Kunden", erläutert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Die aktuelle FFO-Guidance für 2019 in Höhe von 70 - 72 Mio. Euro wird auf Basis des Kaufes der GEG auf 88 - 90 Mio. Euro erhöht.

.

Die DIC Asset erwirbt von TTL Real Estate GmbH 75 % der Anteile an der GEG und von KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co die restlichen 25 %. Der Kaufpreis beträgt 225 Mio. Euro und wird komplett aus bestehenden Barmitteln bezahlt.



Die GEG hat seit ihrer Gründung 2015 Assets under Management von über 3,6 Mrd. Euro aufgebaut und erhöht damit die Assets under Management der DIC auf rund 7,0 Mrd. Euro. Zu Portfolio der GEG zählen mehrere bekannte Landmark-Immobilien wie der Sapporobogen (München), der Garden Tower und die Villa Kennedy (Frankfurt), sowie der Business Campus am Park (BCP) in Düsseldorf. Für einen Großteil der GEG Objekte führt die DIC bereits heute das Property Management durch. Mit der Übernahme erweitert das Unternehmen zudem ihre institutionelle Investorenbasis um Kapitalgeber, die aktuell schon in ca. 20 Objekten in Fonds, Club Deals und Individualmandaten investiert sind. Darüber hinaus stärkt sie ihre Kapazität im Entwicklungsgeschäft signifikant. Mit den Frankfurter Entwicklungsprojekten Global Tower und Riverpark stellt GEG ihre Kompetenz als Bestandsentwickler in anspruchsvollen Landmark-Immobilien aktuell unter Beweis.



Die DIC Asset AG wurde transaktionsseitig begleitet von Bankhaus Lampe KG, White & Case LLP, Rödl & Partner GmbH und PricewaterhouseCoopers GmbH.