Die DIC Asset hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz der schwierigen Gesamtsituation am Markt das höchste FFO-Ergebnis in ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Das FFO-Ergebnis in Höhe von 114,2 Mio. Euro, toppt das Vorjahresergebnis um rund 7%. „Damit haben wir unsere Prognose umgesetzt, mit der wir Ihnen FFO zwischen 114 bis 117 Mio.

[…]