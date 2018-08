DIC Asset erwirbt Palais Kronberg für das Bestandsportfolio

Die DIC Asset hat ein Büroobjekt in Kronberg im Taunus, das „Palais Kronberg“ auf der Westerbachstraße 28-32, für das Commercial Portfolio (Bestandsportfolio) erworben. Aufgrund der zentralen und verkehrsgünstigen Lage in der Metropolregion Rhein-Main und in direkter Nachbarschaft zu Frankfurt am Main hat sich Kronberg im Taunus zu einem etablierten Bürostandort entwickelt. Der moderne Bürokomplex verfügt über eine Mietfläche von 12.800 m² und ist an namhafte Unternehmen vollvermietet. Der WALT liegt bei 5,7 Jahren. Das architektonisch zeitlose Gebäude weist aufgrund von drei repräsentativen Eingängen eine sehr flexible Flächeneinteilung auf und bedient die dortige Nachfrage nach Büroflächen. Verkäufer ist die Corestate Capital Holding S.A. Die Transaktion wurde begleitet von BNP Paribas Real Estate Frankfurt.

.

„Mit dem Ankauf des Palais Kronberg setzen wir unsere Wachstumsstrategie im Eigenbestand weiter fort und verbessern damit die Kennzahlen im Commercial Portfolio. Kronberg ist eine wirtschaftlich aufstrebende Stadt und hat sich zu einem nachgefragten Bürostandort entwickelt,“ sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.