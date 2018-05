DIC Asset erwirbt Bürogebäude in Leverkusen für rund 51 Mio. Euro

Die DIC Asset AG hat für rund 51 Mio. Euro ein langfristig vollvermietetes Büroobjekt in Leverkusen Mitte für das Commercial Portfolio (Bestandsportfolio) erworben. Das Anfang 2018 fertig gestellte Bürogebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 13.300 m² sowie 301 Stellplätze. Ankermieter des Gebäudes ist die pronova BKK, eine der größten Betriebskrankenkassen Deutschlands, die das Gebäude im März kurz nach Fertigstellung bezogen hat und an diesem neuen Standort rund 640 Mitarbeiter aus Köln, Leverkusen und Remscheid vereint. Der WALT liegt bei 16,76 Jahren. Verkäufer ist der Projektentwickler Landmarken AG, mit der die Zusammenarbeit in den Verhandlungen sehr vertrauensvoll und konstruktiv verlief.

.

„Leverkusen ist eine Stadt mit wirtschaftlichem Potenzial und passt deshalb sehr gut in die strategische Ausrichtung unseres Eigenbestands. Mit dem Ankauf des Objekts verfolgen wir das Ziel, das Portfolio durch Assets mit optimalen Renditechancen zu ergänzen und wachsen zu lassen. Hier profitieren wir von unserem guten regionalen Marktzugang. Weitere Ankäufe befinden sich bereits in der Pipeline“, sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.



Beim Ankauf in Leverkusen war BNP Paribas Real Estate beratend tätig.