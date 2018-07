DIC Asset bringt siebten offenen Spezial-AIF an den Start

Die DIC Asset hat ihren siebten offenen Spezial-AIF aufgelegt. Der neue DIC Office Balance V investiert in Gewerbeimmobilien in deutschen Metropolregionen und führt somit die Office Balance-Serie der DIC Asset AG fort. Die Anleger sind institutionelle Investoren. Das Zielinvestitionsvolumen liegt bei 350 Mio. bis 400 Mio. Euro. Das Startportfolio mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Mio. Euro besteht aus zwei Gebäuden in München und Hamburg und wurde Ende Juni 2018 mit entsprechendem Eigenkapital in den Fonds eingebracht. Die geplante jährliche Zielrendite beträgt 4,0 bis 4,5 Prozent.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. DIC Asset AG München

"Die Nachfrage nach Büroimmobilien in Städten wie Hamburg und München ist weiterhin sehr hoch. Mit dem hochwertigen Startportfolio aus zwei Objekten, die wir uns bereits in 2017 für den Fonds sichern konnten, können wir den Anlegern stabile Mietnachfragen und konstante Mieteinnahmen bieten und sind davon überzeugt, dass der DIC Office Balance V konstant gute Ausschüttungsrenditen erwirtschaften wird“, sagt Sonja Wärntges, Vorsitzende des Vorstands der DIC Asset AG.



Bei den beiden Bürogebäuden handelt es sich um die Immobilie Neumarkter Straße 59-63 in München-Berg am Laim sowie das Hamburger Doppel-X-Bürogebäude (Heidenkampsweg 58), dass der Fondsmanager Ende vergangenen Jahres von Morgan Stanley für geschätzte 60 Mio. Euor erworben hatte [DIC Asset bestätigt Kauf des Doppel-X].