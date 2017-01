DIC Asset bilanziert überplanmäßiges Ankaufsvolumen

Vier noch vor Jahresultimo unterschriebene Kaufverträge haben der DIC Asset AG ein 2016er-Volumen im Ankauf beschert, das geeignet ist/war, die bereits Mitte des Jahres angehobene Prognose noch zu übertreffen: Nach zu Jahresbeginn erwarteten 400 bis 450 Millionen Euro, zum Halbjahr korrigierten bis 500 Millionen Euro, weist die Bilanz der Frankfurter nun 520 Millionen Euro aus. Das Quartett der letzten, gezeichneten Ankäufe summiert sich auf ein Volumen von rund 195 Millionen Euro.

Im Einzelnen sicherte sich DIC Asset das Einzelhandelsobjekt „Storchenhof“ in Berlin-Hohenschönhausen in nahezu 100prozentiger Vermietung, eine Büroimmobilie in Bonn mit 16.700 m² im Bundesviertel (Hauptmieter ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), außerdem die „Halle 30“, den ehemaligen Gerry-Weber-Showroom mit 13.800 m², im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf und ein 17.300 m² zählendes Büroobjekt im Münchener Stadtteil Obersendling, das die Allianz Real Estate Germany GmbH veräußert hat.



Nach Auskunft von Ralph Andermann, Geschäftsführer des Fondsbereichs, sollen die Ankäufe nicht nur bestehende Portfolios ergänzen, sondern zeitgleich eine veritable Grundlage für die avisierten neuen Fonds im Bereich Büro und Einzelhandel bilden. Zusätzlich zu den existenten Bürofonds DIC Office Balance I, II und III sowie dem auf innerstädtische Einzelhandelsobjekte kaprizierten DIC HighStreet Balance wollen die Frankfurter nämlich zügig einen vierten Office- und einen zweiten Einzelhandel-Fond initiieren. Insgesamt soll der Investitionsschwerpunkt Retail verstärkt ins Visier genommen werden.