DIC Asset bezieht neue Büros im Global Tower

DIC Asset hat gemeinsam mit ihren Töchtern GEG German Estate und DIC Onsite ihre neue Unternehmenszentrale im Global Tower bezogen.

Das „Büro der Zukunft“ liegt in in der Neuen Mainzer Straße 32-36. Mit der Zusammenlegung der Frankfurter Standorte löst die DIC die bisherige räumliche Trennung auf und schafft für die Belegschaft einen gemeinsamen Ort für Teamarbeit und neue Arbeitsweisen im digitalen Zeitalter. Das Raumkonzept unterstützt zum einen agile Arbeitsformen und bietet eine Vielzahl von Arbeitsorten für Konzentrationsarbeit oder abteilungsübergreifende Projektarbeit. Zum anderen beinhaltet das Konzept Orte für informelle Kommunikation und Bereiche, in denen das Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv gefördert wird.





Der Global Tower an der Mainzer Straße wurde von 2018-2021 vollständig entkernt und modernisiert. © Henning Kreft Das Raumkonzept beinhaltet auch Orte für informelle Kommunikation und Bereiche, in denen das Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv gefördert wird. © Henning Kreft Das Bürohochhaus wurde nach modernsten energetischen Standards umfassend saniert und erhielt dafür das Platin-Zertifikat der DGNB. © Henning Kreft

„Der Global Tower als Landmark-Immobilie in der Frankfurter Innenstadt erfüllt nach Abschluss einer umfassenden Restrukturierung unter unserer Führung nunmehr die absoluten Spitzenstandards bezüglich ESG-Qualität. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Mietern und auch unseren eigenen Mitarbeitenden dort Arbeitsplätze auf Basis hochinnovativer ‚New Work‘-Konzepte bieten können und damit einen echten Showcase für die Büroarbeit der Zukunft geschaffen haben“, sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC.Der 25-stöckige Global Tower mit einer Gesamtfläche von rund 33.700 m² wird von DIC für Dritte verwaltet. Das Bürohochhaus wurde nach modernsten energetischen Standards umfassend saniert und modernisiert und erhielt dafür das Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Darüber hinaus ist der „Global Tower“ als eines der ersten Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel mit einem WiredScore-Platin-Zertifikat für seine hohe digitale Konnektivität ausgezeichnet worden.