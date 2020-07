DIC Asset beschließt Dividende von 0,66 Euro

Die DIC Asset AG hat auf der heutigen Hauptversammlung 2020 alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die Ausschüttung einer Dividende von 0,66 Euro beschlossen, wie in den Vorjahren wahlweise in bar oder in Form neuer Aktien (Aktiendividende). Diese Ausschüttung je Aktie liegt ca. 38% über dem Vorjahr. Bezogen auf den XETRA-Schlusskurs des Vortags ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,4%.

.

In ihrer Rede ging die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges nicht nur auf die Entwicklung des Geschäftsjahres 2019 und die bereits vorliegenden Zahlen zum ersten Quartal 2020 ein, sondern gab auch einen Überblick über die bereits getroffenen Maßnahmen und erreichten Verhandlungserfolge im Rahmen des kontinuierlichen Austauschs mit Mietern, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anfang April angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2020 noch einmal vollumfänglich bestätigt, da sie aus Sicht der Gesellschaft weiterhin das realistischste Szenario der Geschäftsentwicklung in diesem Jahr darstellt.



Weiterhin wurden die Beschlüsse zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie zur Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 gefasst. Zudem wurden Prof. Dr. Ulrich Reuter, Michael Zahn und René Zahnd für die Dauer von fünf Jahren in den Aufsichtsrat gewählt. Die Hauptversammlung fasste Beschlüsse zur Schaffung von einem neuen Genehmigten Kapital 2020 und einem Bedingten Kapital 2020 und stimmte den entsprechenden Satzungsänderungen zu. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung.