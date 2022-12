DIC Asset beruft Torsten Doyen und Christian Fritzsche in den Vorstand

Die DIC Asset AG Baut ihren Vorstand um. Neu im Gremium sind Torsten Doyen (52) und Christian Fritzsche (45). Doyen ist künftig als CIBO verantwortlich für den Geschäftsbereich Institutional Business und Fritzsche verantwortet als COO künftig das neue Vorstandsressort Operations.

.

Beide ergänzen als ordentliche Mitglieder das Vorstandsteam, dem darüber hinaus wie bisher Johannes von Mutius, CIO sowie als Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges, CEO und CFO, angehören. Alle Kapitalmarktthemen einschließlich M&A werden im Vorstandsressort von Sonja Wärntges gebündelt. Die Vorstandsmitglieder Christian Bock (CIBO), bisher verantwortlich für den Geschäftsbereich Institutional Business, und Patrick Weiden (CCMO), bisher verantwortlich für Kapitalmarkt und M&A, scheiden einvernehmlich zum Ablauf des 31. Dezember 2022 aus dem Vorstand der DIC AG aus.



Torsten Doyen gehört der DIC AG seit Februar 2021 an und hat als Geschäftsführer der GEG German Estate Group den Institutional Business Bereich bereits in wesentlichen Teilen verantwortet [wir berichteten]. Er ist Diplomimmobilienökonom und gelernter Sparkassenkaufmann und verfügt über eine umfassende konzeptionelle und vertriebliche Erfahrung im Umgang mit Firmenkunden und institutionellen Investoren sowie der Strukturierung, Platzierung und Betreuung von Finanzvehikeln.



Christian Fritzsche ist Diplom-Kaufmann mit über 20 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Er gehört der DIC AG seit 2010 an [wir berichteten], aktuell als Geschäftsführer der DIC Onsite GmbH [wir berichteten].



Nach einer dynamischen Phase organischen und anorganischen Wachstums mit Assets under Management von aktuell 14,5 Mrd. Euro [wir berichteten] fokussiert sich die DIC jetzt gezielt auf operative Exzellenz und die Erwirtschaftung eines steigenden Anteils langfristig planbarer Cashflows auf Basis einer soliden Bilanz- und Finanzstruktur. Mit ihrer Best-in-Class-Immobilienplattf



„Nach der Verlängerung der Vorstandsverträge mit Sonja Wärntges [wir berichteten] und Johannes von Mutius [wir berichteten] in diesem Sommer komplettieren wir das Vorstandsteam nunmehr mit der Neubestellung von Torsten Doyen und Christian Fritzsche und richten die organisatorischen Zuständigkeiten auf die veränderten Anforderungen von Geschäft und Markt aus“, sagt Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats.



„Ich freue mich, dass wir mit Torsten Doyen und mit Christian Fritzsche zwei Führungskräfte aus dem eigenen Haus als neue Vorstandsmitglieder begrüßen dürfen. Das zeigt nicht zuletzt, dass die DIC AG ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern große Entwicklungschancen bietet und über ein hervorragendes Mitarbeiterpotenzial verfügt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit dem neu zugeschnittenen Vorstandsteam und der Aufstellung der DIC-Gruppe insgesamt für die neuen, großen Herausforderungen unseres Marktes sehr gut aufgestellt sind“, so Sonja Wärntges abschließend.