DIC Asset: Ankaufsvolumen 2018 erreicht rund 510 Mio. Euro

Büroobjekt in Karlsruhe

© DIC Asset AG/Stephan Baumann, Karlsruhe, www.bild-raum.com

Die DIC Asset AG hat zum Ende des vierten Quartals 2018 weitere Transaktionen sowohl für das Commercial Portfolio als auch für den Fondsbereich erfolgreich umgesetzt und die prognostizierten Ziele für das Gesamtjahr 2018 erreicht. Insgesamt wurden über alle Segmente Ankäufe mit einem Volumen von rund 510 Mio. Euro getätigt, das Verkaufsvolumen im Commercial Portfolio lag bei den geplanten rund 100 Mio. Euro.

Nach einer bereits Mitte Dezember im Rahmen eines Forward Deals erfolgreich vertraglich gesicherten Immobilie in Berlin, wurde Ende Dezember für den Eigenbestand ein Objekt in Karlsruhe erworben. Das Büroobjekt am wichtigen IT-Standort Karlsruhe ist infrastrukturell sehr gut angebunden, direkt am Karlsruher Hauptbahnhof. Das gerade modernisierte, mehrgeschossige Gebäude bietet rund 10.700 m² vermietbare Fläche, die derzeit zu 100 % belegt ist. Bei den Mietern handelt es sich um Unternehmen aus dem Personalmanagement-Bereich, der Softwarebranche sowie Design Offices – der WALT beträgt 10,7 Jahre. Verkäufer ist die Art-Invest Real Estate, die das Gebäude Anfang 2018 leerstehend erworben, anschließend vollständig vermietet hat und nun umfassend modernisiert.



Des Weiteren wurde für den im Juni 2018 aufgelegten Spezialfonds DIC Office Balance V zum Jahresende ein vollvermietetes Objekt mit 8.400 m² im Teilmarkt Eschborn-Süd in der Nähe von Frankfurt angekauft, der sich als gut angebundener Back-Office-Standort etabliert hat. Der Kaufpreis (Gesamtinvestitionskosten, GIK) liegt bei 25,8 Mio. Euro. Das Bürogebäude ist an insgesamt zwölf Mieter vermietet, wobei der Immobilienentwickler Aurelis sowie der Bürodienstleister Regus Management die größten Flächen angemietet haben. Der WALT beträgt 4,3 Jahre.



Eine noch im Dezember 2018 erworbene Immobilie in Cloppenburg ergänzt den sich ebenfalls in der Investitionsphase befindlichen Einzelhandelsfonds DIC Retail Balance. Es handelt sich um ein Fachmarktcenter mit dem langjährigen Ankermieter Kaufland und einer angeschlossenen Shoppingzeile mit diversen Einzelhändlern. Das Objekt weist eine durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit von rund 13,7 Jahren auf. Das vollvermietete Center mit einer Gesamtfläche von rund 6.700 m² wurde Ende 2017 fertiggestellt. Der Kaufpreis (GIK) betrug 25,2 Mio. Euro.



Durch den weiteren Verkauf von drei Objekten aus dem Commercial Portfolio in Magdeburg, Korntal-Münchingen und Frankfurt am Main konnte das geplante Gesamtverkaufsvolumen von rund 100 Mio. Euro für das Jahr 2018 beurkundet werden. Die DIC Asset AG hat damit den Verkauf nicht-strategischer Objekte aus dem Vorjahr fortgesetzt und die Portfoliooptimierung weiter vorangetrieben.



„Wir freuen uns, zu Beginn des neuen Jahres mitteilen zu können, dass wir unsere Jahresziele 2018 für Ankauf und Verkauf vollständig erreichen bzw. übertreffen konnten“, kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges, „unsere Transaktionsteams haben im abgelaufenen Jahr sowohl für unsere Trading-Plattform Fondsbereich als auch für das Wachstum des Eigenbestands einen starken Beitrag geleistet. Unser einzigartiges hybrides Geschäftsmodell lebt von stabilen Erträgen aus beiden Segmenten.“