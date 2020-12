DIC Asset schluckt RLI Investors

Die DIC Asset AG erwirbt mit heutiger Vertragsunterzeichnung 100 % der Anteile an der RLI Investors GmbH aus München sowie einen Minderheitsanteil von 25 % an der Realogis Holding GmbH aus München. Der Kaufpreis liegt bei rund 42 Mio. Euro. Der Übergang in den DIC-Asset-Konzern wird zu Beginn des ersten Quartals 2021 erfolgen. Der wertsteigernde Ankauf wird bereits ab 2021 mit voraussichtlich rund 4 Mio. Euro zum EBITDA des Konzerns beitragen und den FFO pro Aktie erhöhen.

.

„Das ist eine wichtige Zukunftsentscheidung für das Unternehmen“, erläutert die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG, Sonja Wärntges die beiden Ankäufe. „Gerade am Ende eines besonderen Jahres zeigen wir erneut, wie wir mit Schnelligkeit und Qualität auf den Markt reagieren und Chancen für das Wachstum des Unternehmens erkennen, nutzen und realisieren. Wir haben jetzt hervorragende Teams und Kompetenzen an Bord, mit denen wir die Asset-Klasse Logistik im Konzern weiter ausbauen - auch über die deutschen Grenzen hinaus.“ Dies gilt für die Investments im Eigenbestand wie für das Institutional Business.



RLI Investors ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mit dem Kauf des Logistikimmobilien-Investors erhöhen sich die Assets under Management der DIC Asset AG um rund 700 Mio. Darüber hinaus ergänzen die Bestandsinvestoren der RLI Investors die Investorenbasis des Konzerns. Die DIC Asset AG wurde bei dem Erwerb von CMS beraten.



„Die Sektor-Expertise für Logistik-Anlageprodukte wird sich ausgezeichnet in unsere bestehende Produktpalette einfügen, die wir auch für internationale institutionelle Investoren noch ausbauen werden“, erklärt Sonja Wärntges.