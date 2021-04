DIC Asset: Aktiendividende mit Annahmequote von 47,27% ab

Das Unternehmen schließt das Angebot der Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2020 mit einer hohen Annahmequote von 47,27 % (Vorjahr: 40,25 %) erfolgreich ab. Voraussichtlich am 26. April 2021 werden insgesamt 1.274.135 neue Aktien mit voller Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021 in die Depots der Aktionäre eingebucht und für den Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister am 16. April 2021 beläuft sich die Anzahl ausstehender Aktien der DIC Asset AG jetzt auf 81.861.163 und liegt damit ca. 1,6 % höher. Die Bruttoemissionserlöse aus der Ausgabe der neuen Aktien belaufen sich auf rund 19,0 Mio. Euro und stärken die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.



„Bereits zum vierten Mal haben wir erfolgreich eine Aktiendividende angeboten und können mit rund 47 % wieder auf eine beachtliche Zustimmung unserer Aktionäre verweisen, die uns stolz macht und für die Zukunft anspornt. Die Stärkung unseres Eigenkapitals hilft uns dabei, unseren Wachstumskurs fortzusetzen und dabei wie gewohnt schnell, kreativ und zuverlässig am Markt zu agieren“, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.



Wie in den Vorjahren bestand für alle Aktionäre ein Wahlrecht, die von der ordentlichen Hauptversammlung am 24. März 2021 beschlossene Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie ganz oder teilweise in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten.



Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten wird am 22. April 2021 ein Betrag in Höhe von 0,20 Euro je Aktie unabhängig von der Entscheidung für Bar- oder Aktiendividende in bar ausgeschüttet. Am selben Tag erfolgt zudem ggf. noch ein Restausgleich aus der Umwandlung in Aktien in bar. Insgesamt wurden rund 38 Mio. anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,50 Euro je Aktie in 1.274.135 neue Aktien des Unternehmens getauscht. Der Bezugspreis lag bei 14,95 Euro und das Bezugsverhältnis bei 29,9 zu 1.