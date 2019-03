DIC Asset beschließt erhöhte Dividende von 0,48 Euro je Aktie

Die DIC Asset AG hat auf ihrer Hauptversammlung am 22. März in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr um rund 10 % angehobenen Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen. Mit 5,3 % Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs gehört das Unternehmen zu den renditestärksten Unternehmen im SDAX und im deutschen Immobiliensektor. Wie im Vorjahr können die Aktionäre zwischen einer Barauszahlung und einer Aktiendividende wählen.

.

„Die DIC Asset hat 2018 erneut die Ertragskraft und Dynamik ihres hybriden Geschäftsmodells unter Beweis gestellt. Vor dem Hintergrund der erreichten Ziele und der nachhaltigen Geschäftsperspektive freuen wir uns, eine deutlich gegenüber dem Vorjahr erhöhte reguläre Dividende an unsere Aktionäre ausschütten zu können“, erklärt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG.



In ihrer Rede präsentierte die Vorstandsvorsitzende die Zahlen und Fakten für 2018 und hob die operativen Erfolge im abgelaufenen Geschäftsjahr hervor. In ihrem Ausblick bekräftigte sie den eingeschlagenen Wachstumskurs.



„Wir sehen noch erhebliches Potenzial in unseren Geschäftsbereichen unsere Erträge weiter zu steigern und planen für 2019 mit weiterem Wachstum in allen Segmenten. Für das laufende Jahr gehen wir daher von einem FFO von 70 bis 72 Millionen Euro und einem Akquisitionsvolumen von rund 500 Millionen Euro aus“, so Wärntges.



Bei einer Präsenz des Grundkapitals von 55,90 % stimmte die Hauptversammlung bei sämtlichen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zu.