GEG erwirbt Augsburger „Helio“

Die DIC Asset AG hat mit Vertrag vom 5.6.2019 die GEG German Estate Group erworben. Die Transaktion wird voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein. Nun hat die Investment- und Asset-Management-Plattform ihre erste Investition in Augsburg getätigt und das „Helio“, ein Geschäfts-, Dienstleistungs- und Bürozentrum samt Tiefgarage mit rund 600 Stellplätzen in erstklassiger Zentrumslage direkt neben dem Hauptbahnhof, im Rahmen einer Off-Market-Transaktion erworben. Damit belaufen sich die Assets under Management der GEG auf über 3,6 Mrd. Euro. Der Verkäufer ASG, Jersey hatte den Gebäudekomplex mit rund 36.000 m² Mietfläche und rund 12.000 m² Grundstücksfläche in den vergangenen drei Jahren umfangreich saniert, modernisiert und als attraktiven Hotspot neu positioniert.

