Die DIC Asset AG bleibt auf Wachstumskurs. Dafür baut sie die Standorte in Deutschland aus und positioniert sich in den Top-7-Städten. Auch in der Führungsetage der GEG ist zum Jahreswechsel Bewegung drin.

Die DIC eröffnete zum Jahreswechsel einen Standort in der Wirtschafts- und Wachstumsmetrop...

[…]