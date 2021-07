DIC Asset: Dritter Logistik-Fonds nach vier Monaten vollständig platziert

Die DIC Asset AG hat für den im Februar aufgelegten Logistikfonds „RLI-GEG Logistics & Light Industrial III“ [wir berichteten] in kürzester Zeit das Anleger-Closing abgeschlossen und Mittel in Höhe von rund 210 Mio. Euro eingesammelt. Die Mittelzusagen stammen von deutschen institutionellen Investoren, darunter Banken, Pensionskassen und Versicherungen.

.

Das Zielvolumen für die Investitionen des Fonds liegt bei rund 400 Mio. Euro. Neben den bereits vorliegenden Objekten für das Startportfolio verfügt das Unternehmen über eine konkrete Pipeline für weitere Zukäufe im In- und Ausland.



Der Spezialfonds investiert neben klassischen renditestarken Logistikimmobilien auch in Light Industrial- und Urban-Logistic-Immobilien. Er setzt auf Deutschland als Kernmarkt und ergänzt ihn um die etablierten europäischen Nachbarmärkte Benelux und Österreich.



Der Fonds, der im Sinne der EU-Offenlegungsverordnung ESG-Aspekte in seiner Anlagestrategie berücksichtigt, soll zukünftig als „Artikel 8-Fonds“ ausgestaltet werden.