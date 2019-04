DIC Asset AG: Rund 50 % Annahmequote für die Aktiendividende

Die DIC Asset AG hat das Angebot einer Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Annahmequote von nahezu 50 % erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 1.687.527 voll dividendenberechtigte neue Stückaktien ausgegeben, die voraussichtlich ab dem 30. April 2019 in die Depots der Aktionäre eingebucht und in die bestehende Notierung für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Höhe des gezeichneten Kapitals der DIC Asset AG beläuft sich nach Ausgabe der neuen Aktien auf 72.213.775 Euro und ist damit um ca. 2,4 % gestiegen.

„Die hohe Annahmequote von nahezu 50 % stellt eine Steigerung zum Vorjahr dar und ist für uns ein starker Vertrauensbeweis. Die positive Rückmeldung zur Aktiendividende zeigt, dass unsere Aktionäre von der Werthaltigkeit ihres Investments in die DIC Asset AG überzeugt sind und dieses weiter ausbauen wollen. Das Eigenkapital des Unternehmens wächst um 16,1 Mio. Euro, die wir für weiteres Wachstum verwenden werden", kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges den Abschluss des Angebots.



Wie im Vorjahr bestand für alle Aktionäre ein Wahlrecht, die Dividende in bar oder in Form neuer Aktien zu erhalten. Die Bardividende wird voraussichtlich am 29. April 2019 ausgeschüttet. Insgesamt wurden 35,1 Mio. anteilige Dividendenansprüche in Höhe von 0,46 Euro je Aktie in neue Aktien des Unternehmens getauscht. Zur Erfüllung möglicher Steuerpflichten werden 0,02 Euro je Aktie bar ausgeschüttet. Der Bezugspreis lag bei 9,57 Euro und das Bezugsverhältnis bei 20,8 zu 1. Rund 90 % der Ausschüttung erfolgte steuerfrei. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 0,48 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 5,3 % auf den Jahresschlusskurs 2018 entspricht.