DIC Asset shoppt in Berlin und Bremen

Die DIC Asset AG hat weitere Immobilien für ihre beiden Geschäftsbereiche Commercial Portfolio und Institutional Business im Volumen von rund 152 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten) erworben. Damit erhöht sich das Ankaufsvolumen des Unternehmens über alle Segmente auf rund 1 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2019.

Commercial Portfolio: Ankauf eines modernen Bürogebäudes in Berlin-Mitte

Für den Eigenbestand (Commercial Portfolio) wurde das moderne Bürogebäude „Safe“ in Berlin-Mitte mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.100 m² unter aufschiebender Bedingung beurkundet. Der Kaufpreis beträgt rund 111 Mio. Euro.



Das sehr gepflegte Objekt liegt in erstklassiger Ministeriumslage unweit der Friedrichstraße, dem Gendarmenmarkt und dem Boulevard Unter den Linden und ist über eine Laufzeit (WALT) von 5,1 Jahren an die Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft (DKB) vollvermietet. Mit geplantem Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang (BNL) im Dezember 2019 wird die Immobilie rund 3 Mio. Euro p.a. zu den Funds from operations (FFO) des Commercial Portfolios beitragen.



Der Berliner Büromarkt ist hochattraktiv für Nutzer und Investoren. Aufgrund der großen zusammenhängenden und hochwertigen Büroflächen in Top-Lage verfügt die Immobilie in einem dynamischen Berliner Markt über ein hohes Zukunftspotenzial. Bei einer aktuellen Leerstandsquote im Berliner Büromarkt von 1,8 % kann die weiter wachsende starke Flächennachfrage nur noch durch Neubauten oder Sanierungen gedeckt werden. Ein weiteres Mietwachstum und fallende Leerstände sind daher für den Standort zu erwarten.



Weiterer Zukauf für den Spezialfonds DIC Office Balance V

Für den im Jahr 2018 aufgelegten Spezialfonds DIC Office Balance V (OB V) [wir berichteten] wurde in der Bremer Innenstadt ein Büroensemble mit zwei Multi-Tenant-Bürogebäuden in fußläufiger Distanz zum Bremer Dom, dem Rathaus und der Fußgängerzone erworben. Der Kaufpreis für beide Objekte beträgt rund 31 Mio. Euro. Die Immobilien befinden sich in unterschiedlichen Immobilienphasen.



Die Immobilie „Am Brill“ mit einer Gesamtfläche von ca. 5.000 m² ist zu etwa vier Fünfteln an bonitätsstarke Mieter aus der Versicherungs- und Logistikbranche vermietet und generiert einen stabilen Cashflow und bietet darüber hinaus mittelfristig weiteres Potential.



Der aus drei Gebäudeteilen bestehende Bürokomplex „Am Wall“ mit einer Gesamtfläche von ca. 12.200 m² steht aufgrund des Auszugs des ehemaligen Hauptmieters aktuell größtenteils leer. Durch geplante Investitionen und Modernisierung der Flächen in den nächsten Monaten soll das Objekt im Bremer Büromarkt repositioniert werden. Der WALT für beide Objekte zusammen liegt bei 4,9 Jahren



Der Büromarkt in Bremen war in den letzten Jahren von einem rückläufigen Büroleerstand geprägt. Aufgrund des akuten Flächenmangels in Top-Lagen ist im Bremer Büromarkt daher weiterhin von einer positiven Mietentwicklung auszugehen. Bei gleichzeitig geplanter Investition in die Gebäudesubstanz ergibt sich für die erworbenen Immobilien somit ein hohes Value-Add-Potenzial. Der BNL ist für das dritte Quartal 2019 geplant. Mit dem Ankauf erreicht der Fonds ein Volumen von rund 210 Millionen Euro und damit mehr als 50 % seines Zielvolumens. Investitionsschwerpunkt des Fonds aus der erfolgreichen Office-Balance-Reihe der DIC Asset AG sind Gewerbeimmobilien mit überwiegender Büronutzung in deutschen Groß- und Mittelstädten.



„Mit dem Ankauf in Berlin sichern wir uns in einem sehr wettbewerbsintensiven Investitionsmarkt eine moderne Immobilie mit Zukunftspotential, die mit ihrem Cashflow unser Commercial Portfolio ideal ergänzt. Das Büroensemble in Bremen ist für unsere Fondsinvestoren eine attraktive Bereicherung im Core/Core-Plus-Portfolio des Fonds DIC Office Balance V, das einerseits bereits heute einen gesicherten und attraktiven Cashflow generiert und zum anderen ein lohnenswertes Refurbishment darstellt, in dem wir unsere Immobilienexpertise in der Repositionierung und Wertschöpfung einbringen werden.“, kommentiert die Vorstandsvorsitzende Sonja Wärntges die Ankäufe.



Bei der Transaktion in Berlin war CBRE vermittelnd tätig. Für die Immobilien in Bremen beriet Colliers International die DIC Asset.