Diana Schumann und Dominic Thoma leiten Industrial Investment bei JLL

JLL ernennt mit Diana Schumann (37) und Dominic Thoma (45) eine neue Doppelspitze für die Leitung des Bereichs Industrial Investment in Deutschland. Die beiden künftigen Co-Heads übernehmen die Führungsrolle von Nick Jones, der in dieser Funktion seit 2020 vorübergehend tätig war [wir berichteten].

Jones hatte das deutsche Team seit 2019 neben seiner Rolle als Executive Director Industrial and Logistics Investment International Capital Markets EMEA geführt und fokussiert sich nun wieder auf seine Aufgaben auf EMEA-Ebene. Schumann und Thoma behalten darüber hinaus ihre bisherigen Rollen bei – Schumann führt weiter aus Düsseldorf heraus das Logistikinvestment-Team West [wir berichteten], Thoma aus München das Team Süd [wir berichteten].



Diana Schumann schloss sich mit Jahresbeginn 2018 JLL am Standort Düsseldorf an und baute dort das regionale Logistikinvestment-Team auf, nachdem die IREBS-Immobilienökonomin zuvor als Asset- und Transaktionsmanagerin für das Ströher Family Office gearbeitet hatte.



Dominic Thoma kam bereits 2005 von einem bundesweit agierenden Entwickler für Logistikimmobilien zu JLL, wo er zunächst das Münchener Vermietungsteam für Logistik- und Industrieimmobilien in Bayern führte. 2014 wechselte der Immobilienfachwirt in das nationale Industrie- und Logistikinvestment-Team und übernahm zusätzlich 2017 die Leitung und den Aufbau des regional agierenden Teams.



„Mit Diana Schumann und Dominic Thoma werden zwei erfahrene Marktexperten den Bereich leiten, die sowohl das Unternehmen als auch die Kunden und deren aktuelle Bedürfnisse genau kennen. Der Industrie- und Logistik-Investment-Markt hat sich zu einem der spannendsten und dynamischsten in Deutschland entwickelt. Hier ist noch viel Potenzial, das mit zunehmender Digitalisierung und Automatisierung gehoben werden kann. Beide haben bewiesen, dass sie diese Trends und deren Mehrwert für die Kunden sehr früh erkennen und zu nutzen wissen. Zugleich danke ich Nick Jones dafür, dass er den Geschäftsbereich in der vergangenen Zeit sicher durch eine herausfordernde Pandemiephase gesteuert hat“, kommentiert Jan Eckert, Head of Capital Markets JLL DACH.