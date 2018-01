Diamona & Harnisch vermietet 1.600 m² in Berlin

Der Berliner Projektentwickler Diamona & Harnisch hat in der Genthiner Straße 40 in Berlin-Tiergarten rund 1.600 m² Einzelhandelsfläche langfristig an den Vollversorger Edeka vermietet. Damit sind die zu dem Bauprojekt „Genthiner40" gehörenden Gewerbehandelsflächen zu 100 Prozent vermietet.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Diamona & Harnisch Berlin Development GmbH Berlin

Die Fertigstellung des Bauprojekts „Genthiner40„ und Eröffnung des Edeka-Marktes ist für Sommer 2019 geplant. In zentraler Innenstadtlage, auf halber Strecke zwischen City-Ost und City-West, entstehen neben den Gewerbeflächen insgesamt 113 hochwertige Eigentumswohnungen. Das Neubauprojekt unterteilt sich in drei individuelle, aber lückenlos aneinander anschließende Gebäudeteile mit jeweils sieben Etagen und einer gemeinsamen Tiefgarage mit 59 Pkw-Stellplätzen. Die Ein- bis Vierzimmerwohnungen werden über circa 31 bis 170 m² Wohnfläche verfügen. Über 60 Prozent der Wohnungen sind bereits veräußert.



„Das Neubauprojekt liegt mitten im historischen Zentrum Berlins: Das Kaufhaus des Westens, der Potsdamer Platz und der Kurfürstendamm befinden sich in der Nähe. Und die sich dynamisch entwickelnde Potsdamer Straße ist nur wenige Meter entfernt“, erklärt Alexander Harnisch, Geschäftsführer von Diamona & Harnisch.



Wie schon bei den früheren Projekten „Diplomatenpark„, „KönigsQuartier“, „Schlachtensee Carré„, „Carré Voltaire“ und „Breite 23„ arbeitet Diamona & Harnisch bei der Realisierung der „Genthiner40“ mit dem Architekturbüro Klaus Theo Brenner zusammen. Die architektonische Umsetzung orientiert sich dabei stark an der angelsächsischen Industrieloft-Architektur und ist als zeitgenössische Interpretation zu verstehen. Dabei wird das Neubauprojekt „Genthiner40" das Viertel rund um die Kurfürstenstraße in einem entscheidenden Maße prägen.



In wenigen Autominuten sind alle innerstädtischen Knotenpunkte der Millionenmetropole zu erreichen. Über die Potsdamer Straße gelangt man in wenigen Autominuten an den Stadtring A 100. Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr besteht am fußläufig zu erreichenden Park am Gleisdreieck und dem ähnlich weit entfernten Tiergarten.