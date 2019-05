Die Firma Diamantbohr GmbH, mit deutschem Hauptsitz in Villingen-Schwenningen, hat einen neuen Standort in Holzgerlingen bei Böblingen gefunden. Der Spezialist für Wand- und Deckendurchbrüche durch Stahlbeton, Beton und Mauerwerk hat Standorte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich.

[…]