Dialogforum zum Vivawest-Modellquartier in Dortmund

Am Mittwoch, den 14. September 2022 traf sich das Dialogforum Vivawest-Modellquartier in Dortmund-Huckarde zum zweiten Mal. In der Bezirksverwaltungsstelle tauschten sich die Teilnehmenden zu Aspekten der Quartiersentwicklung aus, die sie in ihrer Auftaktsitzung im Juni an gleicher Stelle als Themenspeicher festgelegt hatten.

