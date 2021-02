Die Kinder- und Familienhilfen Michaelshoven gGmbH hat ca. 800 m² Büro- und Einzelhandelsfläche in Köln-Braunsfeld und Gremberghoven angemietet. In Köln-Braunsfeld hat die Diakonie ein Ladenlokal mit ca. 170 m² auf der Aachener Straße angemietet. Des Weiteren konnte RheinReal eine Verwaltungsfläche in einem attraktiven Gewerbepark in Köln-Gremberghoven an die Diakonie vermitteln.…

[…]