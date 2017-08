Diakonie mietet 1.150 m² Büro- und Schulungsfläche in Köln-Bayenthal

Die Diakonie Michaelshoven hat im Objekt Schönhauser Straße 62-64 in Köln-Bayenthal ca. 1.150 m² langfristig angemietet. Die Diakonie wird die Fläche, nach umfangreichen Umbaumaß-nahmen durch den Eigentümer, für Verwaltungstätigkeiten nutzen sowie verschiedene Arten von Schulungen am Standort anbieten.

„Es war eine echte Herausforderung, in einem so engen Marktumfeld bei Vorgabe eines kleinen Suchradius im Kölner Süden, eine geeignete Fläche für den Bedarf des Nutzers zu finden. Das uns dies erfolgreich gelungen ist, freut uns vor diesem Hintergrund umso mehr und bestätigt unser hohes Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden“, so Lars Laufenberg, Fachbereichsleiter Büroimmobilien der RheinReal Immobilien GmbH, Köln, die sowohl für den Eigentümer, die Areo-Gruppe, als auch den Mieter vermittelnd tätig war.