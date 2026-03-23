DIA-Forschungspreises 2026 ausgelobt

Auch im Jahr 2026 wird die Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg (DIA) gemeinsam mit dem Alumni Immo Freiburg (AIF) und der Forschungsstelle für Immobilien-, Hypotheken- und Baurecht e. V. den seit 1999 vergebenen Forschungspreis für wissenschaftliche Arbeiten zur Immobilienwirtschaft ausloben.

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Der Preis ist insgesamt mit 2.500 Euro dotiert und kann geteilt werden. Es können wissenschaftliche Arbeiten aller Art, also Bachelor- und Masterarbeiten, Dissertationen und Habilitationen eingereicht werden. Die Auswahl der preiswürdigen Arbeiten erfolgt durch den wissenschaftlichen Beirat der DIA unter Leitung von Prof. Dr. Heinz Rehkugler und Prof. Dr. Marco Wölfle.



Die Arbeiten können bis zum 31. Juli 2026 unter Hinweis auf den DIA-Forschungspreis bei der Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität Freiburg GmbH eingereicht werden. Die Preisverleihung findet regelmäßig im Rahmen der im Herbst stattfindenden Freiburger Immobilientage statt. In diesem Jahr bereits zum 27. Mal.