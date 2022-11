Die Deutsche Investment startet in der Uhlandstraße mit zwei seriellen Nachverdichtungsprojekten in modularer Holzbauweise (KfW 40 NH). Der sehr hohe Vorfertigungsgrad ermögliche eine erhebliche Verkürzung der Bauzeit. Die beiden Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 70 Wohnungen werden nach Fertigstellung im August 2023 in den Fonds „Deutsche Investment – Wohnen III“ eingebracht.

Fotos: Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG



[…]