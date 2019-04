DI-Gruppe ernennt Roland Hoffmann zum Marketing-Leiter

Roland Hoffmann

Die Deutsche Immobilien-Gruppe verstärkt sich ab sofort mit Roland Hoffmann als neuem Marketing-Leiter. Er wird das Brand- und strategische Marketing der Gruppe als auch die zentrale Marketingsteuerung der betreuten Assets verantworten. Der 47-jährige Diplom-Kaufmann, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung sowohl im Agenturgeschäft wie auf Unternehmensseite zurückblickt, verantwortete u.a. neun Jahre lang das Marketing von Europas größtem Shopping- und Freizeitcenter „CentrO“ in Oberhausen. Er tritt die Nachfolge von Marcella Crespo an, die den Bereich seit 2016 aufgebaut und betreut hat [wir berichteten].

„Mit seiner Handelsexpertise, speziell in der Assetklasse Shoppingcenter, wird Roland Hoffmann uns sicher helfen können, die bisherige Positionierung der DI-Gruppe als 360-Grad- Dienstleister weiterzuentwickeln und zu festigen sowie unsere vielfältigen Dienstleistungen und Erfolge noch besser am Markt sichtbar zu machen. Wir wollen unser kontinuierliches Wachstum in einem intensiven Wettbewerbsumfeld nicht zuletzt auch im Interesse unserer Kunden vermehrt nach Außen dokumentieren“, erläutert Benedikt Jagdfeld, Chef der DI-Gruppe.