DI-Gruppe schließt Modernisierung der City Galerie Aschaffenburg ab

Die DI-Gruppe schließt die Modernisierung der von ihr gemanagten City Galerie Aschaffenburg ab. Trotz aller Corona-Widrigkeiten konnte das Unternehmen, das 9,6 Mio. Euro umfassende Refurbishment, das die Eigentümervertreterin Principal Real Estate Europe (PREE) im vergangenen Jahr beauftragt hatte [wir berichteten], nach rund eineinhalb Jahren abschließen.

