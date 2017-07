DI-Gruppe nimmt weitere Hürde für neues Fachmarktzentrum

Weiterer Etappenerfolg für das neue Fachmarktzentrum der Deutschen Immobilien-Gruppe: Der Gemeinderat in Kettig hat jetzt dem städtebaulichen Vertrag zugestimmt, der die Rahmenbedingungen für ein Nahversorgungszentrum in der rheinland-pfälzischen Ortsgemeinde regelt. „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass dies einstimmig geschehen ist. Das stimmt uns zuversichtlich für das weitere Verfahren“, freut sich DI-Projektleiter Armin Elsen. Damit beginnt jetzt die frühzeitige Offenlegung der Planungsunterlagen, in denen die Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abgeben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Deutschen Immobilien-Gruppe

Auf 5.640 m² will die DI-Gruppe einen knapp 1.100 m² großen Lebensmittelmarkt nach modernstem Standard errichten. Hinzu kommt ein 135 m² großes, eigenständiges Café mit anspruchsvollem und nachhaltigem Konzept, wie man es nur von wenigen Nahversorgern kennt. 70 Pkw-Stellplätze werden das Fachmarktzentrum in Kettig, das von einem Einzugsgebiet von etwa 10.000 Einwohnern profitiert, gut erreichbar machen.



Die DI-Einzelhandelsexperten schätzen, dass durch das neue Nahversorgungszentrum insgesamt 40 Arbeitsplätze am Standort geschaffen werden.