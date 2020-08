DI-Gruppe managt Fachmarktzentrum PEP Torgau

Die Deutsche Immobilien-Gruppe (DI-Gruppe) hat ein neues Property- und Facility-Management Mandat gewinnen können. Nach dem „Riesapark“ im benachbarten Riesa hat der Assetmanager PAREF Gestion die DI-Gruppe nun auch mit dem Management des Einkaufscenters PEP Torgau betreut. Das Mandat umfasst sowohl das kaufmännische und technische Propertymanagement als auch das Centermanagement. Neben dem neuen Mandat kann sich die Dürener DI-Gruppe auch über zwei Vermietungserfolge im Forum Köpenick freuen, das sie seit bereits seit Jahren für einen geschlossenen Fundus Fonds betreut.

Der neu aufgelegte französische SCPI Novapierre Allemagne 2, gemanagt von PAREF Gestion, hat das Einkaufszentrum erst kürzlich übernommen [wir berichteten]. "Damit hat uns PAREF Gestion bereits das dritte Objekt im Center-, Property- und technischem Management anvertraut“, erklärt DI-Chef Benedikt Jagdfeld.



Das 1994 errichtete PEP Torgau, eine Mischung aus Shoppingcenter und Fachmarktzentrum, verfügt über 30 Geschäfte aus nahezu allen Bereichen auf knapp 30.000 m². Ankermieter sind Kaufland, dm, expert und OBI. Das PEP Torgau hat mehr als 700 kostenlose Park- und Fahrradstellplätze und ist auch über den ÖPNV gut erreichbar.



Vermietungserfolg im Forum Köpenick

Weitere Erfolge kann die DI-Gruppe in Berlin vermelden. Im Rahmen der Neupositionierung des Forum Köpenicks konnte das Unternehmen jetzt mit Rewe und Spiele Max zwei Mieter auf insgesamt 4.700 m² langfristig an das Einkaufszentrum im Südosten Berlins binden.



Rewe erweitert dabei seine Flächen im Untergeschoss deutlich um etwa 700 auf knapp 3.200 m². Im Zuge dieser Erweiterung wird nicht nur das Angebot deutlich größer werden, sondern auch das Ladenlokal komplett neu gestaltet. Der umfangreiche Umbau nach dem neuesten Konzept des Lebensmittelfilialisten beginnt im Januar, so dass die DI-Experten mit einer Wiedereröffnung im Herbst 2021 rechnen.



Spiele Max hingegen wird vom Obergeschoss ins Untergeschoss ziehen und dort mit etwa 1.500 m² annähernd gleich viel Verkaufsfläche wie bisher haben. Die Arbeiten beginnen noch in diesem Jahr, die Wiedereröffnung des Fachhändlers für Babyausstattung, Spielzeug und Mode soll im Frühjahr kommenden Jahres sein.



Die Dürener DI-Gruppe, die das Forum Köpenick 1997 eröffnet hat und seit 2016 umfassend überarbeitet, managt das Shoppingcenter mit einer Fläche von 40.600 m² von Anbeginn im Auftrag eines institutionellen Investors.