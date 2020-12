DI-Gruppe investiert 15 Mio. Euro ins Berliner Forum Köpenick

Die Deutsche Immobilien-Gruppe startet trotz des stark durch Corona geprägten Umfelds mit der Modernisierung ihres Einkaufscenters Forum Köpenick. Insgesamt 15 Mio. Euro fließen in die Neugestaltung, wovon allein 7 Mio. Euro in die jetzt beginnende Umgestaltung des Untergeschosses gehen. Dabei wird die bisherige kleinteilige Struktur des Forum Köpenick zugunsten mehrerer größerer und moderner Fachmärkte verändert. Die bisherigen Mieter Rewe, denn´s Biomarkt und Rossmann werden ergänzt um die neuen Mieter Spiele Max und einen weiteren Non Food-Fachmarkt, die sich auf einer Ladenfläche von zusammen etwa 7.500 m² neu und modern präsentieren.

