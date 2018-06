DI-Gruppe begeht Spatenstich in Kettig

Nach rund vier Jahren Planung feierten die Projektverantwortlichen der DI Deutsche Immobilien Gruppe (DI-Gruppe), die Mieter Netto und Café Geisen sowie Gäste aus der Politik am vergangenen Freitag den Spatenstich für den neuen Fachmarkt im rheinland-pfälzischen Kettig. Damit beginnen offiziell die Bauarbeiten für den nach neuesten Standards konzipierten Bau auf dem 5.640 m² großen Grundstück. Symbolisch zum Spaten griffen Peter Moskopp (Ortsbürgermeister), Martina Kröll (Netto), Wolfgang Geisen (Bäckerei Geisen), Benedikt und Maximilian Jagdfeld (Geschäftsführung der DI-Gruppe) sowie Armin Elsen (Leiter Projektentwicklung Fachmarktzentren der DI-Gruppe).

„Kettig ist das erste von vielen neuen Fachmarktzentren, die wir in den nächsten Jahren realisieren werden“, erklärt Benedikt Jagdfeld, Geschäftsführer der Dürener DI Gruppe. „Wir sehen diese Orte als Marktplatz von morgen. Und hier verstehen wir den Marktplatz von morgen in der Kombination von Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen. Diese entwickeln wir mit der Stadt oder Gemeinde zu einem attraktiven Standort mit nachhaltigen Konzepten. So geben wir den Innenstädten oder Stadtteilen ihren Ortsmittelpunkt und damit ihren Ort für Kommunikation wieder zurück.“



Mit der Edeka-Tochter „Netto Marken-Discount“ wird Deutschlands größter LebensmittelDiscounter auf knapp 1.100 m² Mietfläche am Mittelweg einziehen. Hinzu kommt das 157 m2 große eigenständige Café der Handwerksbäckerei Geisen aus Neuwied, die bereits mit zehn Geschäften in der Region vertreten ist. 65 PKW-Stellplätze werden das „Fachmarktzentrum am Mittelweg“ zudem gut erreichbar machen. Die Fertigstellung des neuen Fachmarktes am Mittelweg avisiert die DI-Gruppe für November. Anschließend strebt der inhabergeführte Mittelständler den Verkauf an einen Investor an.