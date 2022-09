DI erwirbt zweiten Bauabschnitt des MiKa-Quartiers

Die Deutsche Investment erwirbt den zweiten Bauabschnitt des MiKa-Quartiers im Dresdner Stadtteil Mickten. Der Ankauf erfolgte für den Immobilienspezialfonds „Deutsche Investment – Wohnen Deutschland I“.

.

Beim MiKa-Quartier handelt es sich um ein Neubauprojekt des Bauträgers und Projektentwicklers Atal Development, das nahe des Dresdner Stadtzentrums und direkt an der Elbe im Stadtteil Mickten realisiert wird. Es ist seither das größte Mietwohnungsbauprojekt Sachsens. In insgesamt drei Bauabschnitten entstehen rund 900 Wohneinheiten sowie Gewerbeeinheiten.



Der zweite Bauabschnitt wurde an die Deutsche Investment veräußert. Auf einer Grundstücksfläche von rund 8.300 m² entstehen vier Mehrfamilien-Wohnhäuser mit insgesamt 179 Wohneinheiten sowie einer Gewerbeeinheit. Die Wohnungen verfügen über Flächen von circa 38 bis 115 m² und sind ab November bezugsbereit.



„Die Stadt Dresden ist seit Beginn der 2000er Jahre international ein bedeutsamer Standort. Die Kombination aus Bildung, Forschung, Entwicklung und Wirtschaft stellt eine herausragende Grundlage für das erfolgreiche Wachstum des „Silicon Saxony“ dar. Ein weiterer entscheidender Faktor dabei ist der Mensch. Unternehmen, wie Bosch, Infineon und SAP brauchen Fachkräfte vor Ort. Und diese wiederum benötigen Wohnraum mit entsprechender Lebensqualität. Das MiKa-Quartier ist die gelungene Antwort der Stadt Dresden auf die Nachfrage nach attraktivem Wohnraum für Singles, Paare, Studenten und Familien“, erklärt Tamay Demirel, Transaktionsmanager für die Region Ost.



Für das Management der Liegenschaften hat die Deutsche Investment eine klare Strategie: eine möglichst nachhaltige Bewirtschaftung sowie die Befähigung zur nachhaltigen Nutzung. Mittels KI-basierter Gebäudedigitalisierung sorgt die Deutsche Investment dafür, dass Energien effizient genutzt werden. „Wir schließen wir mit all unseren Mietern Green Lease Contracts. Die so genannten „grünen Mietverträge“ halten Mieter unter anderem an, Emissionen und Abfall zu reduzieren und schonend mit Ressourcen, wie Wasser und Energie, umzugehen. Dadurch schaffen wir eine Win-win-Situation für beide Parteien: Der Mieter profitiert von sichtbaren Kosteneinsparungen und wir tragen gemeinsam zum Umwelt- und Klimaschutz bei", so Daniel Schreiner, Principal ESG Asset Management der Deutsche Investment Kapitalverwaltung AG.