DHL Supply Chain nimmt Fulfillment Center für Ikea in Betrieb

DHL Supply Chain nimmt im Logistikpark an der A2 in Bergkamen ein neues, hochautomatisiertes Fulfillment Center für Ikea in Betrieb. Das allgemeine Wachstum des e-Commerce-Geschäfts wurde durch die COVID-19-Pandemie erheblich angekurbelt, so dass die schwedische Möbelkette dringenden Bedarf sah, die benötigten B2C-Fulfillment-Kapazitäten zu erweitern.

.