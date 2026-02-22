⚠ Javascript Fehler:
22. Februar 2026
DHL Group mietet auf Frankfurter OSWE-Gelände
Die DHL Group hat in der Adam-Opel-Straße 16–18 in Frankfurt-Fechenheim rund 950 m² Lager- und 170 m² Bürofläche angemietet. Eigentümer der Immobilie ist OSWE Real Estate. Immolox war vermittelnd tätig.
