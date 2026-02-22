Cookie Fehler:

Neues Umschlagslager

DHL Group mietet auf Frankfurter OSWE-Gelände

Die DHL Group hat in der Adam-Opel-Straße 16–18 in Frankfurt-Fechenheim rund 950 m² Lager- und 170 m² Bürofläche angemietet. Eigentümer der Immobilie ist OSWE Real Estate. Immolox war vermittelnd tätig.

