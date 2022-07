DHL Freight baut mit der Übernahme eines neuen Standortes in Mettmann, sein deutsches Netzwerk weiter aus. Nach der Eröffnung der DHL Freight Niederlassung in Erlensee sowie der Übernahme des Standorts von der Firma Leupold in Gochsheim, kommt nun ein weiteres Terminal in der Nähe von Düsseldorf hinzu.

