DHL Freight setzt Spatenstich für neues Frachtzentrum in Erlensee

DHL Freight plant eine neue Umschlaganlage im Raum Frankfurt, um die Effizienz und Servicequalität in seinem europäischem Netzwerk weiter zu steigern. Die Beteiligten setzten für das moderne Frachtzentrum auf dem ehemaligen Flughafengelände im Gewerbepark Fliegerhorst bei Erlensee jetzt den Spatenstich.

