DHL Freight eröffnet neues Frachtterminal in Villingen-Schwenningen

DHL Freight eröffnet in Villingen-Schwenningen im Südwesten Baden-Württembergs ein neues Frachtterminal und verdichtet somit sein Stückgutnetzwerk. Das Unternehmen reagiert mit der Inbetriebnahme auf die stark gestiegene Nachfrage nach nationalen und internationalen Logistiklösungen in Süddeutschland.

.