DHL Express setzt Spatenstich am Gateway München

DHL Express Deutschland hat heute mit einem symbolischen Spatenstich den offiziellen Baubeginn für den Neubau am Flughafen München markiert. Dieser wird auf der Fläche der beiden Parkplätze P 80 und P 80 West entstehen und eine Bruttogeschossfläche von mehr als 11.000 m² umfassen. Damit wird der Standort fast siebenmal größer als die bisher von DHL Express gemietete Hallenfläche im Frachtzentrum des Münchner Flughafens. Das Logistikunternehmen errichtet und betreibt den neuen Standort und pachtet dafür das Grundstück von der Flughafen München GmbH (FMG).

