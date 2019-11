DHL Group schickt zwei neue Logistikzentren in Betrieb

Die DHL Group hat diese Woche gleich doppelten Grund zum Feiern. Am Flughafen Köln Bonn hat die DHL Express-Sparte ihr 123 Mio. Euro Investment erfolgreich abgeschlossen und seinen neuen Hub erfolgreich in Betrieb geschickt, auf dem ehemaligen Opel-Areal in Bochum nahm die Deutsche Post indes einen Tag vorher ihr neues Mega-Paketzentrum offiziell ans Netz. Es ist einer der größten Standorte des Bonner Logistikers in ganz Deutschland.

